Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

trump: dua et de kayıtlarımız olmasın!..

TRUMP: DUA ET DE KAYITLARIMIZ OLMASIN!..

FBI Direktörü Comey'i kovduktan sonra tartışmalara neden olan ABD Başkanı Trump'tan art arda hamleler geliyor. “Şov yapmakla” suçladığı Comey'e çağrı yapan Trump, “Dua et de kayıtlarımız olmasın?” diye sordu

Tarih : 13 Mayıs 2017, 14:04
Puan Ver : Trump: Dua Et De Kayıtlarımız Olmasın!..(7/10)4


ABD Başkanı Donald Trump, James Comey'i FBI direktörlüğünden kovması ile başlayan tartışmalara ve kendisine yöneltilen eleştirilere karşı ardı ardına yeni hamleler yaptı. NBC'ye konuşan Trump, “gösterişçi” olarak nitelediği Comey'i kovmaya, Adalet Bakanlığı'nın tavsiyesinden önce karar verdiğini belirtirken, FBI eski direktörüne, “basına bilgi sızdırmadan önce kendi aralarında geçen görüşmelerin kayıt altına alınıp alınmadığından emin olması” yönünde uyardı.



Kovma olayından sonra ilk röportajını NBC kanalına veren Trump, “Comey'i, tavsiyeleri dikkate almaksızın kovacaktım” dedi ve FBI eski direktörünü “gösteriş yapmak” ve “tribünlere oynamak”la suçladı. Trump, “O bir gösterişçi, tribünlere oynuyor. FBI karmaşa içinde. Siz de bunu biliyorsunuz, ben de bunu biliyorum. Herkes bunu biliyor. Bir yıl önceki FBI bakarsan, gerçek bir karmaşa içindeydi. Hatta bir yıldan daha az bir zaman önce...” ifadelerini kullandı.

‘FBI'ın hayranıyım'

Söz konusu söyleşisinde ilginç ifadeler kullanan Trump, Comey'in yerine düşündüğü bir isim olup olmadığına ilişkin soruya da “Sadece işinin ehli birini istiyorum. FBI'ın büyük bir hayranıyım. FBI'ı seviyorum” şeklinde yanıt verdi.

Bununla birlikte daha sonra Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Trump, “James Comey, basına sızdırmadan önce, dua et de kayda alınmış görüşmelerimiz olmasın!” dedi. Trump, Comey'i görevden alırken yazdığı mektupta, FBI eski direktörünün kendisine üç kez ve farklı zamanlarda inceleme altında olmadığını söylediğini tekrarladı. Trump, Comey'in bu sözleri, bir akşam yemeği ve iki telefon konuşmasında vurguladığını belirtti. Comey'in ise bunun tersini savunduğu söylenmişti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  Dua  Et  De  Kayıtlarımız  Olmasın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER