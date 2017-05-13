

ABD Başkanı Donald Trump, James Comey'i FBI direktörlüğünden kovması ile başlayan tartışmalara ve kendisine yöneltilen eleştirilere karşı ardı ardına yeni hamleler yaptı. NBC'ye konuşan Trump, “gösterişçi” olarak nitelediği Comey'i kovmaya, Adalet Bakanlığı'nın tavsiyesinden önce karar verdiğini belirtirken, FBI eski direktörüne, “basına bilgi sızdırmadan önce kendi aralarında geçen görüşmelerin kayıt altına alınıp alınmadığından emin olması” yönünde uyardı.







Kovma olayından sonra ilk röportajını NBC kanalına veren Trump, “Comey'i, tavsiyeleri dikkate almaksızın kovacaktım” dedi ve FBI eski direktörünü “gösteriş yapmak” ve “tribünlere oynamak”la suçladı. Trump, “O bir gösterişçi, tribünlere oynuyor. FBI karmaşa içinde. Siz de bunu biliyorsunuz, ben de bunu biliyorum. Herkes bunu biliyor. Bir yıl önceki FBI bakarsan, gerçek bir karmaşa içindeydi. Hatta bir yıldan daha az bir zaman önce...” ifadelerini kullandı.



‘FBI'ın hayranıyım'



Söz konusu söyleşisinde ilginç ifadeler kullanan Trump, Comey'in yerine düşündüğü bir isim olup olmadığına ilişkin soruya da “Sadece işinin ehli birini istiyorum. FBI'ın büyük bir hayranıyım. FBI'ı seviyorum” şeklinde yanıt verdi.



Bununla birlikte daha sonra Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Trump, “James Comey, basına sızdırmadan önce, dua et de kayda alınmış görüşmelerimiz olmasın!” dedi. Trump, Comey'i görevden alırken yazdığı mektupta, FBI eski direktörünün kendisine üç kez ve farklı zamanlarda inceleme altında olmadığını söylediğini tekrarladı. Trump, Comey'in bu sözleri, bir akşam yemeği ve iki telefon konuşmasında vurguladığını belirtti. Comey'in ise bunun tersini savunduğu söylenmişti.







kaynak:milliyet