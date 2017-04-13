ABD Başkanı Donald Trump, doların çok güçlü olduğunu ve Çin'in döviz manipülatörü olmadığını söyledi



ABD Başkanı Donald Trump, doların değerlenmesinin Amerikalı şirketlerin rekabet gücüne zarar verdiğini belirterek, "Dürüst olmam gerekirse düşük faiz politikasını beğeniyorum." dedi. Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'i yeniden aday göstermeye açık kapı bıraktı.







Trump, Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, Fed'in yönetimine, doların değerine ve Döviz kuru manipülasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







Fed Başkanı Janet Yellen'i görev süresi Şubat 2018'de dolduğunda yeniden aday gösterip göstermeyeceği sorulduğunda, "Henüz çok erken." yanıtını veren Trump, "Yellen'i beğeniyorum, ona saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.











kaynak:bloomberght