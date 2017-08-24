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Trump çıldıracak! Onu susturmak için Twitter'ı satın alacaklar

TRUMP ÇILDIRACAK! ONU SUSTURMAK İÇİN TWİTTER'I SATIN ALACAKLAR

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ajanı Valerie Wilson, Başkan Donald Trump'ın hesabını kapatmak amacıyla Twitter'ı satın almak için bağış topluyor. Şimdiye kadar 10 bin dolar toplandı.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 02:00
Puan Ver : Trump Çıldıracak! Onu Susturmak İçin Twitter'ı Satın Alacaklar(9/10)5

Eski CIA ajanı Valerie Wilson, Başkan Donald Trump'ın hesabını kapatmak bağış topluyor. Trump'ın Twitter hesabının şiddet ve nefret içerikli paylaşımlarına rağmen kapatılmaması üzerine başlatılan bağış kampanyasında 10 bin dolara yakın para toplandı.

"HAYDİ TWITTER'I SATIN ALIP TRUMP'I YASAKLAYALIM"

Eski CIA ajanı Wilson, "www.gofundme.com" sitesinde "Haydi Twitter'ı satın alalım ve Trump'ı yasaklayalım" (Let's #BuyTwitter and #BanTrump) başlığıyla açtığı bağış sayfasında, kampanyasına şu ifadelerle destek istedi:

"TRUMP, TWITTER'DA KORKUNÇ ŞEYLER YAPTI"

"Donald Trump, Twitter'da korkunç şeyler yaptı. Irkçılara cesaret vermekten, gazetecilere yönelik şiddeti teşvik etmeye kadar giden tweetleri, bu ülkeye zarar veriyor ve insanlarını riske maruz bırakıyor. Buna karşın, Kuzey Kore'yle gerçek bir nükleer savaş tehdidinde bulunması işleri çok tehlikeli bir seviyeye getirdi. Artık O'nu susturmanın zamanı."

TRUMP'I SUSTURMAK İÇİN TWITTER'DAN HİSSE ALMAYA ÇALIŞIYOR

Twitter'ın tüm çağrılara rağmen Trump'ın hesabını kapatmadığını kaydeden Wilson, halka açık olan şirketin hisselerini satın alarak yönetimde söz hakkı kazanmanın bu amaca ulaşılmasını sağlayacağını ifade etti.

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA PARA GEREKİYOR

Wilson'ın Twitter'ın kararlarında söz hakkına sahip olabilecek miktarda hisse senedi satın alabilmesi için 1 milyar dolardan fazla bağış toplaması gerekiyor.

BEYAZ SARAY: SAÇMA BİR GİRİŞİM

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise yaptığı yazılı açıklamada, bağış kampanyasını "saçma bir girişim" olarak nitelendirdi.

AMERİKALILAR TRUMP'IN TWITTER KULLANMASINI SEVİYOR

Amerikalıların Trump'ın Twitter'ı kullanmasını sevdiğini savunan Sanders açıklamasında, "Bu hikayedeki tek saygısızlık, nefret ve hoşgörüsüzlük, Wilson'ın Trump'ın anayasal hakkını elinden almaya yönelik saçma girişimidir. " ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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