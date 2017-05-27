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TRUMP, BU KEZ EŞİNİN ELİNİ TUTABİLDİ


TRUMP, BU KEZ EŞİNİN ELİNİ TUTABİLDİ
Tarih : 27 Mayıs 2017, 10:14
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ABD başkanı seçildikten sonra ilk yurtdışı gezisini gerçekleştiren Donald Trump ve eşi Melania Trump arasında soğuk rüzgarlar estiği konuşuluyordu. Öyle ki Melania Trump'ın elini tutmak isteyen eşini 'terslediği' anlar gündem olmuştu.



Ancak, çift, G-7 zirvesinden önce geldikleri Sicilya'da başkanlık uçağı Air Foce One'dan indiği sırada ilk kez el ele görüntülendi.

Trump'ın İsrail'de uçaktan indikten sonra kırmızı halıda yürürken kameralara yansıyan 'reddedilme' görüntüleri hafızalardayken, çift arasında bir kriz de İtalya'da yaşanmıştı. İtalya'da uçaktan indikleri sırada eşinin elini tutmak isteyen Donald Trump, eşi tarafından reddedilmişti.



 



kaynak:hürriyet








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