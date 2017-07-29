ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a üst düzey bir görevden alma ve atama gerçekleştirdi.

Trump, eski asker John Kelly'yi, Beyaz Saray Genel Sekreterliği'ne getirdiğini duyurdu.

"BÜYÜK AMERİKALI, BÜYÜK LİDER"

Duyuruyu twitter adresinden yapan Trump "Sizlere Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak az önce John Kelly'yi atamış olduğumu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisi büyük bir Amerikalı ve büyük bir lider" dedi.

Trump, Kelly'nin yerine getirildiği Reince Priebus'a da teşekkür ederek "onunla çok şey başardık" dedi.

ELEKTRONİK CİHAZ YASAĞININ MUCİDİ

ABD İç Güvelik Bakanı olarak görev yapan Kelly, aralarında Türkiye'nin de olduğu pek çok ülkenin havalimanlarından ABD'ye yapılacak uçuşlarda elektronik cihazların yasaklanmasını öngören uygulamanın fikir babasıydı. Yasak geçtiğimiz günlerde kalksa da, 3 aylık süreçte bazı hava yolları ciddi sıkıntılar yaşamıştı.

Kaynak: haberinburada