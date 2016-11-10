

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanı Yuval Steinitz, İsrail kamu radyosunda yer alan açıklamasında, "Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından bakanlık Batı Şeria'da geniş çaplı çalışmalar yapmayı planlıyor. Trump'ın başkan seçilmesi ve İsrail yanlısı açıklamaları, hükümete yerleşim birimi inşa faaliyetlerini genişletme imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.







İsrailli yetkililer, dün, Trump'ın kazanmasının ardından sonuçtan memnun olduklarına dair açıklamalarda bulunmuştu.







Başbakan Binyamin Netanyahu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ile İsrail arasında ortak çıkar ve değerler üzerine inşa edilen güçlü bir ilişki olduğunu belirterek, "Trump, İsrail'in gerçek dostudur. Bölgenin güvenliği, istikrarı ve barışı için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.







Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Trump'ın başkan seçilmesiyle beraber Filistin Devleti'nin kurulmasına dair umutların son bulduğunu vurgulayarak, "Filistin Devleti dönemi sona erdi." ifadelerine yer vermişti.







Adalet Bakanı Ayelet Shaked de Trump'ın seçilmesini ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için bir fırsat olarak değerlendirmişti.







kaynak:yenişafak