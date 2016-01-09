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trump başörtülü kadını salondan attırdı

TRUMP BAŞÖRTÜLÜ KADINI SALONDAN ATTIRDI

Müslüman kadın, Donald Trump'ın salon mitinginden dışarı çıkarıldı. Trump daha önce Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesi çağrısı yapmıştı.

Tarih : 09 Ocak 2016, 14:43
Puan Ver : Trump Başörtülü Kadını Salondan Attırdı(10/10)9


2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin favori adaylarından Donald Trump, Müslümanların 'küresel cihadı desteklediğini' iddia edip tüm Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesi çağrısı yapmıştı.



Başörtülü kadını salondan çıkardılar



Kuzey Carolina eyaletinde seçim çalışmalarına devam eden Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından İslam düşmanı Donald Trump'ın mitingine katılan başörtülü Müslüman kadın salondan kovuldu.








Etiketler: Trump  Başörtülü  Kadını  Salondan  Attırdı    haber

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