TRUMP BAŞÖRTÜLÜ KADINI SALONDAN ATTIRDI
Müslüman kadın, Donald Trump'ın salon mitinginden dışarı çıkarıldı. Trump daha önce Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesi çağrısı yapmıştı.
2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin favori adaylarından Donald Trump, Müslümanların 'küresel cihadı desteklediğini' iddia edip tüm Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesi çağrısı yapmıştı.
Başörtülü kadını salondan çıkardılar
Kuzey Carolina eyaletinde seçim çalışmalarına devam eden Cumhuriyetçi Parti aday adaylarından İslam düşmanı Donald Trump'ın mitingine katılan başörtülü Müslüman kadın salondan kovuldu.
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