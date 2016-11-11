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trump, başkan seçildikten sonra ilk kez beyaz saray'da

TRUMP, BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA İLK KEZ BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Obama ile başkanlığa seçilen Trump, yönetimin devir sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray'da ilk kez bir araya geldi.

Tarih : 11 Kasım 2016, 09:56
Puan Ver : Trump, Başkan Seçildikten Sonra İlk Kez Beyaz Saray'da(9/10)9


ABD Başkanı Barack Obama ile başkanlığa seçilen Donald Trump, yönetimin devir sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray'da ilk kez bir araya geldi.



Seçim gecesinden beri New York'ta bulunan Trump, bugün özel uçağıyla başkent Washington'a geldi. Trump, Beyaz Saray'a Gizli Servis güvenlik görevlileri eşliğinde girdi.



Amerikan medyası, Trump'ın Obama ile görüşmesine büyük ilgi gösteriyor. Amerikan televizyon kanalları, Trump'ın uçağının Ronald Reagan havalimanına inişini canlı olarak verdi.



Seçimin ardından ilk kez bir araya gelen Obama ile Trump, başkanlık görevini devretme sürecini ele alıyor.

Oval Ofis'teki görüşme basına kapalı yapılıyor. Obama ve Trump'ın görüşmelerinin ardından basına kısa birer açıklama yapması bekleniyor.



Obama ile Trump'ın görüşmesi devam ederken, First Lady Michelle Obama da Trump'ın eşi Melania Trump ile görüştü.



 



kaynak:yeniakit








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