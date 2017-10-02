ABD Başkanı Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile diyaloğa girmesini vakit kaybı olarak tanımladı, "Roket adamla vaktini boşa harcama" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından yine Kuzey Kore'yi tehdit etti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a "Roket adamla, vaktini boşa harcama, yapılması gerekeni yapacağız" dedi.



"KİM İLE DİYALOĞA GİRMEK VAKİT KAYBI"



ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile diyaloğa girmesini vakit kaybı olarak tanımladı.



"ENERJİNİ BOŞA HARCAMA, GEREKENİ YAPACAĞIZ"



Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamasında Tillerson ile konuştuğunu belirterek, kendisine vaktini boşa harcadığını söylediği. Trump, Twitter hesabından "Enerjini boşa harcama Rex, yapılması gerekeni yapacağız" ifadelerine yer verdi.































Kaynak: haberinburada



