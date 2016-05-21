ABD'de son yapılan ankete göre kayıtlı seçmenlerin yüzde 47'si Hillary Clinton'ı, yüzde 41'i Donald Trump'ı destekliyor. Geçen ay yapılan ankette Clinton rakibinden 10 puan önde görünüyordu.



Trump, parti yönetiminde bölünmelere yol açsa da seçmen tabakasında bu manzaranın yaşanmayacağı öngörülüyor. Yapılan bir kamuoyu yoklamasına göre Cumhuriyetçi Partili seçmenlerin Trump ismi ile bir problemin olmadığını gösterdi.



New York Times (NY Times) ile CBS News'in ortaklaşa düzenledikleri anket, Cumhuriyetçi Partili seçmenlerin Trump'a 8 Kasım'da oy vereceklerini gösterdi. Cumhuriyetçi Partililerin çoğunluğu partinin yönetiminin de Trump'ın arkasında durmasını istediğini anket ortaya çıkardı.



Muhafazakar parti seçmeninin üçte ikisi Trump'ın dürüst olmadığını düşünse de Demokrat Parti'nin güçlü başkan aday adayı Hillary Clinton için de aynı fikri paylaştığı dikkat çekti.



NY Times, haber yorumunda normal bir seçim döneminde olsa hem Trump'ın hem de Clinton'ın seçmen tarafından arzu edilen başkan adayları olamayacağına dikkat çekti.



NY Times / CBS News anketi Trump ile Clinton'ın 7 Kasım'da karşı karşıya gelmesi durumunda deneklere kimi tercih edeceklerini de sordu. Bu suale halkın yüzde 47'si Clinton diye cevap verirken yüzde 41'inin de Trump dediği dikkat çekti.



Geçen ay CBS televizyon kanalının yaptığı ankette ise Trump'ın 10 puan ile Clinton'ın arkasında olduğu görülüyordu. Son dört hafta içinde Trump'ın Cumhuriyetçi Partili seçmenlerden aldığı desteğin arttığı dikkat çekti.



Aynı kamuoyu yoklamasında Demokrat Parti'nin bir diğer başkan aday adayı ile Trump arasında seçmen tercih etmek zorunda kalsa hangisine oy vereceğini de sordu. Halkın yüzde 51'i Sanders derken yüzde 38'i de Trump şeklinde soruya cevap verdikleri görüldü.