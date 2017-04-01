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trump, alelacele oval ofis'i terk etti!

TRUMP, ALELACELE OVAL OFİS'İ TERK ETTİ!

Yeni kararnameleri imzalamak için basın karşısına geçen ABD Başkanı Trump, açıklamasının ardından imzaları atmadan Oval Ofis'ten çıkınca Başkan Yardımcısı Pence de ne yapacağını şaşırdı

Tarih : 01 Nisan 2017, 14:29
Puan Ver : Trump, Alelacele Oval Ofis'i Terk Etti!(8/10)7


ABD Başkanı Donald Trump, ticaret açığını azaltmaya yönelik iki kararnameyi imzalamak için basın karşısına geçti.



Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yapan Trump, ülke genelinde yaptığı ziyaretlerin ardından, kötü ticari anlaşmaların Amerikalı işçilere nasıl zarar verdiğini gördüğünü söyledi.



Trump, "Benim yönetimim altında, Amerika'nın refahına yönelik hırsızlık bitecek" dedi.



Konuşmasının ardından iki kararnameyi imzalaması beklenen Trump, imzaları atmadan Oval Ofis'ten çıktı.



 



kaynak:habertürk








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