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trump açık mikrofonu unuttu büyük bir gafa imza attı

TRUMP AÇIK MİKROFONU UNUTTU BÜYÜK BİR GAFA İMZA ATTI

Son günlerin gündemden düşmeyen lideri ABD Başkanı Donald Trump bu kez de katıldığı bir mezuniyet töreninde açık mikrofondan nasibini aldı. Trump, kendisine hediye dilen kılıçla ilgili “Kılıcı basının üzerinde kullanabilirsiniz” şakasına güldü ve “Evet” diyerek cevap verdi.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 16:17
Puan Ver : Trump Açık Mikrofonu Unuttu Büyük Bir Gafa İmza Attı(6/10)5


ABD Başkanı Donald Trump ABD Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet törenine katıldı. Törende bir konuşma da yapan Donald Trump'a  bir de kılıç hediye edildi.



New York Times gazetesinde yer alan habere göre konuşması sırasında medyanın kendisine yönelttiği eleştirilerden bahseden Trump'a, Güvenlik Bakanı John Kelly  “Siz de bu kılıcı basının üzerinde kullanırsınız” diye espiri yaptı.



O sırada tam da yerine oturmak üzere olan ancak konuşmaların herkes tarafından duyulduğunu unutan Donald Trump güldü ve “Evet” yanıtını verdi.



 



kaynak:milliyet








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