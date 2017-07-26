TRUMP, ABD ORDUSUNU TRANSLARA YASAKLIYOR
ABD Başkanı Trump, cinsiyet değiştirmiş bireylerin ABD ordusunda yer almasını yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, travestilerin orduda hiç bir görev alamayacağını açıkladı. Trump, twitter'dan yaptığı açıklamada "Generallerim ve askeri uzmanlarımla görüşmelerin ardından bildiririm ki, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti trans (cinsiyet değiştiren) bireylerin ABD ordusunda hiçbir şekilde hizmet etmesini kabul etmeyecek ve buna izin vermeyecektir" dedi.
"ORDU, BU MASRAFLARIN YÜKÜNÜ TAŞIYAMAZ"
"Ordumuz kesin ve ezici zafer elde etmeye odaklanmalıdır," diyen Başkan Trump, "transların askeriyeye neden olacağı müthiş tıbbi masrafları ve aksamaların yükünü taşıyamaz. Teşekkür ederim," diye yazdı.
OBAMA YASAĞI KALDIRMIŞTI
Trans birliklerin orduya katılmasına engel olan yasak, eski Başkan Obama yönetiminde henüz geçen yıl yürürlükten kaldırmıştı.
MASRAFLARI ORDU KARŞILIYORDU
O zamanki Savunma Bakanı Ash Carter da, trans askerlerin doktorları tarafından gerekli görülen ameliyat ve hormon tedavilerinin de ordu tarafından karşılanması politikasını onaylamıştı.
250 ASKERİN GELECEĞİ BELİRSİZ
Trump'ın kararı bundan sonraki yeni asker alımlarımda translara engel olurken, halihazırda orduda yer alan 250 civarında trans askerin akıbetinin ne olacağı henüz açıklanmadı.
Kaynak: haberinburada
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