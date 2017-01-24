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trump, 400'den fazla işletmeden istifa etti

TRUMP, 400'DEN FAZLA İŞLETMEDEN İSTİFA ETTİ

ABD Başkanı Trump, başkanlık görevini devralmadan bir gün önce 400'den fazla ticari işletmedeki görevinden istifa etti

Tarih : 24 Ocak 2017, 11:38
Puan Ver : Trump, 400'den Fazla İşletmeden İstifa Etti(7/10)8


ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Ocak Perşembe günü 400'den fazla ticari işletmedeki görevinden istifa ettiği bildirildi.



"Trump Organizasyon" tarafından açıklanan ve Amerikan CNN kanalının detayını paylaştığı belgeye göre Trump, 20 Ocak'ta yapılan yemin töreninden bir gün önce, sorumluluğu bulunan 400'ü aşkın ticari işletmeden resmen ayrıldı.



Donald Trump'ın, 19 sayfalık istifa mektubunda, "Ben, Donald J. Trump, işgal ettiğim tüm yetki ve pozisyonlardan istifa ediyorum. İstifam şu andan itibaren geçerlidir." ifadelerini kullandı.



Başkanlık koltuğuna oturduğu için ticari işlerle uğraşması yasak olan Trump, tüm şirketlerinin yetki ve sorumluluklarını iki oğluna bıraktığını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da konuyla ilgili açıklamasında, "Donald Jr. ve Eric Trump, tüm şirketlerden sorumludur." demişti.



Başkanlığını garantiledikten sonra "Ticari işletmeleriyle başkanlığı arasında çıkar çatışması olabilir mi?" tartışması çıkan Trump, bu konuda tüm kesimlere garanti vererek yasalar çerçevesinde hareket edeceğini belirtmişti.



İstifa belgesinin kamuoyuna yansıdığı gün ABD'de bir grup avukat, Trump aleyhinde "yabancı ülke yönetimlerinden ödeme almak" ve bu yolla "Anayasayı ihlal etmekten" dava açmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.



Avukatlar, Trump'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları üzerinden herhangi bir kazanç sağlayıcı işlem yapamayacağı ancak uluslararası otelleri üzerinden bunu ihlal ettiğini ileri sürüyor.



 



kaynak:habertürk








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