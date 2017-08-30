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Trump, 11 Kişinin Öldüğü Teksas'daki Kasırga İçin Destansı Dedi

TRUMP, 11 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TEKSAS'DAKİ KASIRGA İÇİN DESTANSI DEDİ

ABD Başkanı Trump, Harvey kasırgasının vurduğu Teksas'ı ziyaret etti. 11 kişinin yaşamını yitirdiği kasırgayla ilgili "Bu kasırga destansı bir kasırgaydı." dedi.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 01:40
Puan Ver : Trump, 11 Kişinin Öldüğü Teksas'daki Kasırga İçin Destansı Dedi(5/10)1

ABD Başkanı Donald Trump, Harvey kasırgasının etkili olduğu Teksas eyaletini ziyaret ederek, "Bu kasırga destansı bir kasırgaydı. Teksas'da meydana geldi ve buranın insanı bunun üstesinden gelebilir." dedi.

"ESKİSİNDEN DAHA İYİ HALE GELECEĞİZ"

Trump, 25 Ağustos'tan bu yana kasırganın etkilediği Teksas'ı ziyaret etti. Kendisini dinlemeye gelen kalabalığa seslenen Trump, kasırgadan etkilenen bölgelerde yapılan kurtarma çalışmalarından övgüyle söz etti. Çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Trump, "Eskisinden çok daha iyi bir hale getireceğiz." dedi. Trump, "Bu kasırga destansı bir kasırgaydı. Teksas'da meydana geldi ve buranın insanı bunun üstesinden gelebilir." ifadesini kullandı.

30 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

ABD'de Harvey kasırgası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu, 450 bin kişinin devlet yardımına ve 30 bin kişinin geçici barınmaya ihtiyaç duyabileceği uyarısı yaptı. Öte yandan, Houston ve çevresine 25 Ağustos'tan bu yana 65 santimetre yağış düştü. Bu miktarın cuma gününe kadar 127 santimetreye ulaşması bekleniyor. Daha önceki en yüksek yağış, 1978'de Amelie fırtınasında 121 santimetre olarak kaydedilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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