TRUMP, 11 EYLÜL SALDIRILARINDAN BERİ SÜREN ULUSAL ACİL DURUMU UZATTI!
ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarından sonra dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ilan edilen ulusal acil durumu, muhtemel terör saldırıları gerekçesiyle 16'ncı kez uzattı.
11 Eylül saldırılarından sonra dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ilan edilen "ulusal acil durum" ülkenin uğrayabileceği muhtemel terör saldırıları gerekçesiyle 16'ncı kez uzatıldı.
TRUMP, 1 YIL DAHA UZATTI
Amerikan USA Today gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump, 11 Eylül saldırılarından sonra ilan edilen ulusal acil durumu (national emergency) 1 yıl daha uzattı.
OBAMA DA HER YIL UZATIYORDU
Haberde, 14 Eylül 2001'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından 11 Eylül saldırıları dolayısıyla ilan edilen ve sonraki her yıl 1'er yıllığına uzatılan ulusal acil durumun, Bush'un yanı sıra önceki ABD Başkanı Barack Obama tarafından da her yıl uzatıldığı vurgulandı.
Böylece, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Trump da 14 Eylül 2017'den itibaren geçerli olmak üzere Ulusal Acil Durum Yasası'nın 202'nci bölümüne dayanarak ulusal acil durumu 1 yıl daha uzatma kararı aldı.
BEYAZ SARAY: TERÖR TEHDİDİ DEVAM EDİYOR
Söz konusu kararla ilgili Beyaz Saray'dan ABD Kongresine yapılan bildirimde, "Terör tehdidinin devam etmesi sebebiyle 14 Eylül 2001'de ilan edilen ulusal acil durum ve (ABD Başkanı'na tanınan) buna bağlı güç ve yetkiler, 14 Eylül 2017'den itibaren devam etmelidir." ifadelerinin yer aldığı kaydedildi.
TRUMP, BUSH VE OBAMA'NIN İZİNDE
Bu kararıyla Trump, oğul Bush ve Obama'dan sonra ulusal acil durumu 16'ncı kez uzatan ABD Başkanı oldu.
ULUSAL ACİL DURUM, BEYAZ SARAY'A İLAVE YETKİLER TANIYOR
11 Eylül saldırılarından sonra ilan edilen ulusal acil durumu kullanan dönemin Başkanı Bush, orduyu mobilize etmek, belli yetkilere sahip ordu mensuplarını görevlendirmek ya da görevlerine son vermek ve görevlendirebileceği generallerin sayı sınırını ortadan kaldırmak gibi ekstra yetkilere kavuşmuştu. Ancak şu anda söz konusu acil durum uygulamasının Beyaz Saray'a ne gibi ilave yetkiler getirdiği henüz bilinmiyor.
HUKUKÇULAR, ULUSAL ACİL DURUMUN HALA GEÇERLİ OLMASINA KARŞI
Öte yandan hukukçular, söz konusu ulusal acil durumun 11 Eylül saldırıları kapsamında alındığını ve hala geçerli olmasının doğru olmadığını vurgularken, Brennan Adalet Merkezi Direktörü Elizabeth Goitein, USA Today'e yaptığı açıklamada, "2017 yılında, hala 11 Eylül acil durum uygulamasıyla muamele görmemeliyiz." ifadesini kullandı.
40 YILDA 30'DAN FAZLA ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİABD'de birçok doğal felaket veya olayın ardından eyalet düzeyinde veya federal düzeyde acil durum ilan edilebiliyor. Bu kapsamda son 40 yılda 30'dan fazla ulusal acil durum ilan edildiği belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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