TRUMP, 10 GÜN ÖNCE ATADIĞI BEYAZ SARAY İLETİŞİM DİREKTÖRÜ SCARAMUCCİ'Yİ KOVDU
ABD Başkanı Donald Trump, 10 gün önce Sean Spicer'in yerine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atadığı Anthony Scaramucci'yi görevden aldı.
"ONUN HAKKINDA EN İYİSİNİ DİLİYORUZ"
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Anthony Scaramucci Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevinden ayrılacak. Scaramucci Özel Kalem Müdürü John F. Kelly'ye yeni bir başlangıç ve kendi ekibini kurma imkanı vermenin en iyisi olduğunu hissetti. Biz de onun hakkında en iyisini diliyoruz." denildi.
ETRAFTAKİLERE KABA DAVRANIYOR
Amerikan medyasının Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre Scaramucci'nin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanan John F. Kelly'nin isteği üzerine görevden ayrıldığı belirtiliyor.
Scaramucci'nin, üst düzey yöneticilere kaba davrandığı için Beyaz Saray'da rahatsızlık yarattığı da iddia edildi.
10 GÜN ÖNCE SPİCER'IN YERİNE GELMİŞTİ
Scaramucci, Beyaz Saray eski İletişim Direktörü ve Basın Sözcüsü Sean Spicer'in yerine atanmıştı. Söz konusu atamanın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus'un da görevden ayrılmasına yol açtığı iddia ediliyordu.
Scaramucci'nin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'nü dinlemeyeceği sadece başkana hesap vereceği yönünde çıkışlarının görevden alınmasına yol açtığı belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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