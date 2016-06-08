

Bu değerli bitki İspanya'nın yoksul bölgelerinden Gúdar-Javalambre'in çorak topraklarında yaygın olarak yetiştiriliyor.



İspanya'da trüf mantarı tarımı







Siyah trüf mantarı aramak ve tarımını yapmak Güney Avrupa'da, özellikle de Fransa'da 200 yıllık bir geleneğe sahip. Kaliforniya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da trüf mantarı alanları var. Ancak en geniş tarım alanı İspanya'nın Gúdar-Javalambre bölgesinde.







Trüf ile gelen kalkınma







İspanya'nın trüf bölgesi kırsal ve tepelik bir alan. Uzun süre önce terk edilmiş birkaç ev var. Kireçli toprak gelişime engel. Ancak buraların siyah trüf mantarının büyümesi için ideal yaşam alanı olduğu keşfedildiğinden beri bölgede ekonomik patlama yaşanıyor.







Meşe kökü ve trüf







Siyah trüf mantarı büyümek için örneğin meşe gibi bitkilerin köklerine ihtiyaç duyuyor. İspanya'da Inotruf adlı kooperatif 110 bin ile 130 bin genç meşe ağacını trüf mantarıyla aşıladı. Fotoğrafta kooperatif başkanı Juan Maria Estrada görülüyor.