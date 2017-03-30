Truecaller ve google milyonlarca kişinin daha iyi görüntülü görüşme yapabilmesı için bir araya geldi. Truecaller yeni sms ve flash mesajlaşma servislerini kullanıma sunuyor.



Truecaller ve google milyonlarca kişinin daha iyi görüntülü görüşme yapabilmesı için bir araya geldi. Truecaller yeni sms ve flash mesajlaşma servislerini kullanıma sunuyor.



Truecaller, yüksek kaliteli görüntülü görüşme servisi Google Duo'nun Truecaller uygulamasına entegre edilmesine yönelik bir stratejik anlaşma yapıldığını duyurdu. Dünya çapında 250 milyonu aşkın kullanıcısı bulunan Truecaller'ın son derece popüler olan arama, arayanın kimliğini gösterme ve spam engelleme uygulamasına bu sayede önemli bir iletişim katmanı eklenmiş olacak.



Entegrasyona ek olarak, Truecaller'ın tasarımı tamamen yenilenen Android uygulamasına bir dizi yeni özellik de geliyor.



Bu özelliklerden bazıları:







SMS: SMS gönderenin kim olduğunu anında görülebilecek ve spam mesajlar filtrelenebilecek. Küresel çapta gönderilen SMS'lerin %15'ini spam mesajlar oluşturuyor ve bu da her yıl 1,2 trilyon spam mesaj gönderildiği anlamına geliyor.









Flash Mesajlaşma:Diğer Truecaller kullanıcılarına, konum bildiren ya da kullanıcının anlık durumu ile ilgili (yoldayım, evdeyim, vb) ön tanımlı mesajlar gönderilebilecek.







Tüm dünyadaki kullanıcıların iletişim ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri, arayanın kim olduğunu gösterme ve istenmeyen çağrıları engelleme gibi önemli gereksinimlerin giderilmesini sağlayacak bir ürün geliştirmek için aralıksız çalıştıklarını vurgulayan Truecaller Kurucu Ortağı ve CSO'su Nami Zarringhalam; “Google gibi değerli iş ortakları ile birlikte yolculuğumuzda yeni bir adım atmanın heyecanını yaşıyoruz. Böylece tüm mobil iletişim gereksinimlerini tek çatı altında topluyoruz ve kullanıcılarımıza mümkün olan en güvenli, verimli ve kullanışlı deneyimi, her bir hizmet için ayrı ayrı uygulamalar indirmelerine gerek kalmadan sunuyoruz,” dedi.



Google Duo Yöneticisi Amit Fulayise, “Hangi platformu kullanırlarsa kullansınlar, herkes görüntülü görüşme yapabilmeli. Bizim de amacımız görüntülü görüşmeyi basit, hızlı ve herkesin kullanabileceği bir şekilde sunmak. Truecaller entegrasyonu sayesinde milyonlarca yeni kullanıcıya daha iyi görüntülü görüşme deneyimi yaşatabileceğiz,” diye konuştu.



Truecaller yenilenen görünümü ve kullanımı ile mobil cihaz kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri haline gelen istenmeyen aramalara ve mesajlara karşı güvenli ve verimli bir deneyim sağlamaya devam ediyor. Dünyanın en hızlı büyüyen mobil uygulamaları arasında yer alan Truecaller, istemedikleri arama ve mesajları kullanıcılardan uzak tutarak, istedikleri biçimde iletişim kurmalarına yardımcı oluyor ve mobil telefon deneyimlerinin tam merkezindeki yerini alıyor.



Google Duo, görüntülü görüşmeyi basitleştiren, kolay kullanımlı bir görüntülü görüşme uygulaması. Hızlı ve güvenli bir biçimde çalışmak üzere geliştirilen servis, tek bir dokunuşla kullanıcıları birbirine bağlıyor.



Google Duo'nun Truecaller ile entegrasyonu; kullanıcıların verdikleri izinleri diledikleri zaman iptal edebilecekleri izinli bir servis olarak önümüzdeki aylarda Android ve iOS platformlarında kullanıma sunulacak.



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