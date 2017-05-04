

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 7'si rütbeli 32 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.