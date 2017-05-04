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TRT'Yİ İŞGAL EDEN 32 ASKERİN 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ...


TRT'Yİ İŞGAL EDEN 32 ASKERİN 3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ...
Tarih : 04 Mayıs 2017, 17:18
Puan Ver : Trt'yi İşgal Eden 32 Askerin 3'er Kez Ağırlaştırılmış...(5/10)3


FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü ve 50 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 7'si rütbeli 32 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istendi.








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