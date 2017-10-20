Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

TRT'yi Basan Darbeci Albayın Sözlerine Mahkeme Başkanından Tepki

TRT'Yİ BASAN DARBECİ ALBAYIN SÖZLERİNE MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TRT'yi basan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının eski komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış, "darbeden haberim yoktu" deyince hakim çıldırdı.

Tarih : 20 Ekim 2017, 18:10
Puan Ver : Trt'yi Basan Darbeci Albayın Sözlerine Mahkeme Başkanından Tepki(8/10)4

FETÖ'cü darbe girişiminin simgelerinden olan "TRT baskını ve burada darbe bildirisi okutulması" olayının da sorgulandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın duruşmalarına Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DARBENİN İÇİNDE OLDUĞUNU ANLAMAMIŞ

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olan Barış, TRT'ye gönderdiği darbecilere helikopterden ateş edilerek karşı konulması sırasında dahi "darbenin içinde olduklarını anlamadığını" söyleyince, Mahkeme Başkanı tepki gösterdi.

SIKIYÖNETİM BİLDİRİSİNİ OKUTMAKLA SUÇLANIYOR

Başkan Murat İlhan "Sen kurmaylık eğitimi almışsın. Bunun darbe olduğunu bugün düşünmeyeceksin ne zaman düşüneceksin. Bu devlet seni bugünler için yetiştirmiş. Bunun için eğitim almışsın. Bunun için yetiştirilmişsin" dedi.

Darbeci Albay Barış, TRT'deki sözde sıkıyönetim bildirisini de okutmakla suçlanıyor. (Kaynak:Sabah)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trt  Yi  Basan  Darbeci  Albayın  Sözlerine  Mahkeme  Başkanından  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER