

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanıklardan Cahit Canoğlu, TRT'nin kostüm odasındaki kıyafetleri giyerek kaçtıklarını söyledi.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla sürüyor.







Tutuklu sanıklardan Cahit Canoğlu, askeri öğrenci olduğunu 15 Temmuz günü harp okulunda normal olmayan bir durumla karşılaşmadığını savundu.







TRT'ye gideceklerinden haberinin olmadığını iddia eden Canoğlu, “TRT'den ayrıldığımız saati hatırlamıyorum. Darbe bildirisinin yayınlandığını öğrendiğimde korkmuştum. Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşoğlu, bizi kostüm odasına götürdü. Buradaki sivil kıyafetleri giymemizi emretti. Böylece sivil kıyafetleri giyerek, taksiyle TRT'den ayrıldık.” diye konuştu.







Mahkeme Başkanı Hulusi Pur'un, “Giydiğiniz kıyafetin bedeni oldu mu bari?” sorusuna, Canoğlu, “Üzerimize uydu” yanıtını verdi.







kaynak:milliyet