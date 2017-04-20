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trt'ye helikopterle gelip taksiyle kaçmışlar

TRT'YE HELİKOPTERLE GELİP TAKSİYLE KAÇMIŞLAR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki...

Tarih : 20 Nisan 2017, 14:57
Puan Ver : Trt'ye Helikopterle Gelip Taksiyle Kaçmışlar(10/10)11


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki  darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın  pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk  binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu, 96 sanığın yargılandığı  davada savunma yapan tutuklu sanıklardan Cahit Canoğlu, TRT'nin kostüm odasındaki  kıyafetleri giyerek kaçtıklarını söyledi.



Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda,  İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşma, tutuklu sanıkların  savunmalarının alınmasıyla sürüyor.



Tutuklu sanıklardan Cahit Canoğlu, askeri öğrenci olduğunu 15 Temmuz  günü harp okulunda normal olmayan bir durumla karşılaşmadığını savundu.



TRT'ye gideceklerinden haberinin olmadığını iddia eden Canoğlu,  “TRT'den ayrıldığımız saati hatırlamıyorum. Darbe bildirisinin yayınlandığını  öğrendiğimde korkmuştum. Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşoğlu, bizi kostüm odasına  götürdü. Buradaki sivil kıyafetleri giymemizi emretti. Böylece sivil kıyafetleri  giyerek, taksiyle TRT'den ayrıldık.” diye konuştu.



Mahkeme Başkanı Hulusi Pur'un, “Giydiğiniz kıyafetin bedeni oldu mu  bari?” sorusuna, Canoğlu, “Üzerimize uydu” yanıtını verdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trt  Ye  Helikopterle  Gelip  Taksiyle  Kaçmışlar    haber

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