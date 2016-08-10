FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TRT'nin ve Digitürk'ün yayınını kesmek için FETÖ mensubu 5 bilişim uzmanının helikopterle Vodafone Arane'ya indirildiği ortaya çıktı. Tutuklanan bilişim uzmanlarından 2'sinin Samanyolu TV ve Kaynak Holding'in eski çalışanı olduğu ortaya çıktı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'nin ve Digitürk'ün yayınını kesmek için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 bilişim uzmanının helikopterle Vodafone Arena'ya indirildiği belirlendi.







FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananların detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Darbe girişimi gecesinde, 5 bilişim uzmanının TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için askerlerle iş birliği yaptığı tespit edildi.







Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz'da bir askeri helikopter, Ümraniye'den aldığı 5 bilişim uzmanını Vodafone Arena'ya indirdi.