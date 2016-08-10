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trt'nin yayının kesmek için bilişim uzmanı getirmişler

TRT'NİN YAYININ KESMEK İÇİN BİLİŞİM UZMANI GETİRMİŞLER

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında TRT'nin ve Digitürk'ün yayınını kesmek için FETÖ mensubu 5 bilişim uzmanının helikopterle Vodafone Arane'ya indirildiği ortaya çıktı. Tutuklanan bilişim uzmanlarından 2'sinin Samanyolu TV ve Kaynak Holding'in eski çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 16:17
Puan Ver : Trt'nin Yayının Kesmek İçin Bilişim Uzmanı Getirmişler(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'nin ve Digitürk'ün yayınını kesmek için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 5 bilişim uzmanının helikopterle Vodafone Arena'ya indirildiği belirlendi.



FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananların detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Darbe girişimi gecesinde, 5 bilişim uzmanının TRT ve Digitürk'ün yayınını kesmek için askerlerle iş birliği yaptığı tespit edildi.



Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz'da bir askeri helikopter, Ümraniye'den aldığı 5 bilişim uzmanını Vodafone Arena'ya indirdi.








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