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TRT'DEN İSTİFA EDEN ERHAN ÇELİK'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU! ERHAN ÇELİK HANGİ KANALLA ANLAŞTI


TRT'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Tarih : 07 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı(10/10)6

HABERLER.COM / ÖZEL 15 Temmuz darbe girişiminden 12 gün sonra TRT Ana Haber'in başına getirilen Erhan Çelik, 14 ay sonra görevinden istifa etti.

"ÇOK UZUN ARA VERMEYECEĞİZ"

Çelik görevi bıraktığını ana haberi sunarken canlı yayında duyurdu. Ancak veda ederken söylediği "Buna bir kan değişimi olarak da bakabilirsiniz. Hayırlısı olur inşallah. Merak etmeyin çok uzun ara vermeyeceğiz. Yeniden ekranda olacağımız, o ilk güne kadar; sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve özellikle iyi insanlarla kalın inşallah." sözleriyle Çelik, ekranlardan fazla uzak kalmayacağının da sinyalini verdi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Sevenleri Çelik'i yakında yine ekranlarda görecek zira tecrübeli sunucu istifa etmeden önce başka bir kanalla el sıkıştı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN YERİNE HABERLERİ SUNACAK

Haberler.com'un edindiği bilgiye göre Çelik, CNN Türk ile istifasından önce anlaştı. Çelik, CNN Türk'ten ayrılan Nevşin Mengü'nin yerine akşam bültenini sunacak.

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Trump'la yaptığı görüşme hakkında yaptığı yorum nedeniyle büyük tepki alınca kanaldan ayrılmak zorunda kalmıştı.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

CNN Türk, Erhan Çelik'le haber bültenine yeni bir soluk getirmeyi planlarken; Çelik de TRT'den aldığı maaşla ilgili tartışmalar ve Gülben Ergen konusuyla üzerine çektiği yıldırımlardan uzak yeni bir sayfa açmak istiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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