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TRT'DE SEKRETER VURGUNU! TAŞERON ÜZERİNDEN İŞE GİRDİ, 5 MİLYON TL İLE KAYIPLARA KARIŞTI


TRT'de Sekreter Vurgunu! Taşeron Üzerinden İşe Girdi, 5 Milyon TL ile Kayıplara Karıştı
Tarih : 09 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Trt'de Sekreter Vurgunu! Taşeron Üzerinden İşe Girdi, 5 Milyon Tl İle Kayıplara Karıştı(6/10)2

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda ( TRT) 2 yıl önce taşeron firma üzerinden sekreter olarak çalışmaya başlayan Aysun E.'nin yaptığı büyük vurgun, paralarını geri alamayan bazı TRT çalışanları ve vatandaşların şikâyetiyle geçen ay ortaya çıktı. Sekreterlik yaptığı TRT'de iki yöneticinin kaşelerini kullanan Aysun E.'nin, hayali ihale açarak TRT'nin kantinini yıllık 800 bin TL karşılığı kiraya verdiği, parayı da cebe indirdiği tespit edildi.

KANTİNLE DUBLE DOLANDIRICILIK

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Aysun E.'nin kantin vurgunu bununla da sınırlı kalmadı. Sahte ihaleyle kiraladığı kantinden kâr payı dağıtma vaadiyle TRT çalışanlarından da ayrıca para topladı. Yetmedi, arsa alım satımı yoluyla yüksek kazanç vaadederek, hem bazı TRT çalışanlarından hem de dışarıdan vatandaşlardan farklı meblağlarda paralar aldı.

İLİŞİĞİ KESİLDİ

Topladığı paraları geri ödememesi sonucu patlak veren skandal üzerine, TRT inceleme başlattı, ancak çok geçti. Yalanlarıyla kurumu da sıkıntıya sokarak kayıplara karışan Aysun E.'ye ulaşılamadı. TRT ile ilişiği kesildi. Mağdur olan TRT çalışanlarının ve vatandaşların suç duyurusunda bulunması üzerine konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etti. Aysun E.'nin, çalışanları ve vatandaşları yaklaşık 5 milyon TL dolandırdığı iddia ediliyor. Ancak tam olarak ne kadar para topladığına ve kaç kişiyi dolandırdığına ilişkin detaylı araştırmalar sürüyor.

SAYIŞTAY UYARMIŞTI

Daha önce de TRT İstanbul Televizyon Müdürü'nün sekreteri olarak görev yapan ve kurum personeli olmayıp temizlik şirketinde çalışan bir kadının, yetkililerin kaşelerini kullanarak ve imzalarını taklit ederek fatura düzenlendiğini Sayıştay tespit etmiş, kurum içindeki bu tip dolandırıcılıklara karşı TRT'yi uyarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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