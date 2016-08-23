O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

trt, hakan ünsal'la yolları ayırdı

TRT, HAKAN ÜNSAL'LA YOLLARI AYIRDI

TRT, futbol yorumculuğu yapan Hakan Ünsal ile yollarını ayırdı.

Tarih : 23 Ağustos 2016, 12:01
Puan Ver : Trt, Hakan Ünsal'la Yolları Ayırdı(0/10)


Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan Ünsal'ın TRT'deki görevi son buldu...

 

Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum programında yorumculuk yapan Hakan Ünsal, sözleşmesinin sona ermesinin ardından TRT ile yollarını ayırdı.

 

EURO 2016'da da programlara katılmayan Ünsal'ın sözleşmesinin geçtiğimiz aylarda sona erdiği ve TRT'nin eski futbolcuya yeni sözleşme önermediği öğrenildi.








Etiketler: Trt  Hakan  Ünsal  La  Yolları  Ayırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER