TRT, HAKAN ÜNSAL'LA YOLLARI AYIRDI
TRT, futbol yorumculuğu yapan Hakan Ünsal ile yollarını ayırdı.
Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Hakan Ünsal'ın TRT'deki görevi son buldu...
Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum programında yorumculuk yapan Hakan Ünsal, sözleşmesinin sona ermesinin ardından TRT ile yollarını ayırdı.
EURO 2016'da da programlara katılmayan Ünsal'ın sözleşmesinin geçtiğimiz aylarda sona erdiği ve TRT'nin eski futbolcuya yeni sözleşme önermediği öğrenildi.
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