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trt genel müdürü şenol göka istifa etti

TRT GENEL MÜDÜRÜ ŞENOL GÖKA İSTİFA ETTİ

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka'nın dilekçesinde 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' yazdığı öğrenildi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 16:54
Puan Ver : Trt Genel Müdürü Şenol Göka İstifa Etti(10/10)8


TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka'nın dilekçesinde 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' yazdığı öğrenildi. İddiaya göre; TRT Genel Müdürlüğüne Göka tarafından yerleştirilen iki kadın daire başkanının, hükümetçe görevden alınmasının istendiği, ancak Göka'nın bu talebe direndiği öğrenildi. Sürtüşme üzerine, Göka'nın da istifasını verdiği iddia edildi.



TRT Genel Müdürü Şenol Göka, görevinden istifa etti. Ekim 2014'den bu yana TRT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Göka'nın ‘'Gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum'' diyerek bir dilekçe verdiği öğrenildi. İstifanın perde arkasında ise TRT'de görevli 2 kadın daire başkanının olduğu bildirildi. Ankara Radyosundan TRT Genel Müdürlüğüne Göka tarafından getirilen bu 2 daire başkanının, hükümetçe görevden alınmasının istendiği, ancak Göka'nın bu talebe direndiği öğrenildi. Sürtüşme üzerine, Göka da istifasını verdi.





ERKAN DURDU VEKALET EDECEK



Göka'nın yerine atama yapılıncaya kadar, TRT Genel Müdürlüğüne en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet edecek. Durdu, eski Başbakan yardımcısı Bülent Arınç döneminde TRT'de Genel Müdür yardımcısı olmuştu.



 



kaynak:sözcü








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