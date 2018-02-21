TRT DEVRİ KAPANDI, İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİNİN YENİ KANALI
Milliyet gazetesi yazarı Sinan Koloğlu, Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni sezonda TRT'de olmayacağını ve yayın haklarının beIN Sports tarafından satın alındığını yazdı.
Şampiyonlar Ligi'nde açık kanal devri resmen kapanıyor; Şampiyonlar Ligi yeni sezonda beIN Sports'ta olacak. Milliyet Gazetesi'nden Sina Koloğlu, Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni sezonda TRT'de olmayacağını ve yayın haklarının beIN Sports tarafından satın alındığını ifade etti.
Koloğlu'nun yazısı şu şekilde;
"YENİ SEZONDA TRT'DE OLMAYACAK"
"Şampiyonlar Ligi, Star TV'de başladığı 1993'ten yana belki de ilk defa, 'açık kanal' defterini uzun bir süre için kapatmış olacak. Bayer Munich- Beşiktaş maçı bu anlamda (bu yazı yazıldığında maç oynanmamıştı) önemli. TRT'ye sordum, "Çok isterdik 'bizde de yayınlanacak' diye söylemeyi ama yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi TRT'de olmayacak" dediler. Malum, beIN Sports yayın haklarını aldı. Kendi platformundaki abonelere verecek gibi görülüyor sadece. Hatta yeni bir tarife de kapıda diye tahmin ediyorum bu maç yayınları başladığında..."
Kaynak: haberinburada
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