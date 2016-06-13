TRT CANLI YAYININDA OLAY SÖZLER: NAMAZ KILMAYAN HAYVANDIR
TRT'de yayınlanan 'Ramazan Sevinci' adlı programa katılan Prof. Dr. Mustafa Aşkar, ‘Namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan hayvandır' dedi.
TRT'de Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi yayınlanan ‘Ramazan Sevinci' isimli programa katılan Prof. Dr. Mustafa Aşkar, ‘namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan hayvandır' diyerek çok tartışılacak bir açıklamada bulundu.
Ayette yer aldığını belirterek bu sözleri söyleyen Aşkar, insan dışında bir varlığın alnının secdeye gelmediğini, insanın ‘namaz ergonomik' yaratıldığını ve bu yüzden secde ettiğini ifade etti.
Aşkar son olarak konuyla ilgili, “Ben düz söyleyeyim, ayette
de bunu söylüyor, ağır gelmesin, yani namazı hayvanlar kılmaz, namaz kılmayan hayvandır” dedi. Aşkar'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
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