TRT BİNASINA GİREN DARBECİLERDEN BİRİ DAHA YAKALANDI
15 Temmuz akşamı darbe girişimi sırasında Ankara'da TRT yayınını kesmek üzere televizyon binasına darbeci askerlerin yanlarında götürdükleri ve daha sonra tellerden kaçarken görüntülenen 3 kişiden biri Niyazi A. Yozgat'ta yakalandı.
FETO'ye destek için sosyal paylaşım sitelerinde mesajlar yayınlayan Niyazi A.'nın meslektaşı ve arkadaşı mühendis Cihan İ. de yakalanıp, gözaltına alındı. Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince 15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişimi sırasında TRT'yi basan darbeci askerlerin yanında bulunan ve mühendis olduğu öğrenilen 3 FETÖ üyesi teröristlerden biri olan Niyazi A. Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yakalandı. Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda Niyazi A'yı Yenifakılı ilçesinde, yine Fetullahçı terör örgütüne destek için sosyal paylaşım sitelerinde mesajlar yayınlayan meslektaşı ve arkadaşı Mühendis Cihan İ.yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi sağlık, raporu için Yozgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada bazı vatandaşlar zanlılara tepki gösterip, saldırmak istedi, ancak polis izin vermedi. Zanlılar sağlık raporları alındıktan sonra Boğazlıyan Adliyesi'ne sevk edildi.
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