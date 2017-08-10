Hatırlarsanız geçtiğimiz haziran ayının sonunda cep telefonlarına uygulanan TRT bandrol vergisi kaldırılmış, ancak daha sonra yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile tekrar getirilmişti.



TRT bandrol vergisi baştan aşağı düzenlendi ve Resmi Gazete'de yayınlandı.



%6'dan %10'a Çıktı



1 Temmuz'da yapılan düzenleme ile sanayiden alınan, TRT enerji payının kaldırılmasıyla şirket çok önemli bir gelir kaynağını kaybetmişti. Muhtemelen orada oluşan zararın desteklenmesi amacıyla yapılan düzenleme, telefonlara uygulanan bandrol vergisini kapsıyor. Oran, %6'dan %10'a çıkarıldı. Ufak bir hesaplamayla zammın etkisinden bahsedelim.



Telefonlara vergi mantığı şu şekilde işliyor; ana satış fiyatı üzerinden TRT bandrolü uygulanır, vergili fiyat üzerinden ÖTV uygulanır ve daha sonra da bu fiyat üzerinden KDV uygulanır. Bu durumda bandrol vergisi diğer tüm vergileri etkilediği için önemli konumda.



Ülkeye 600 TL'den sokulan telefon için önce eski %6'lık vergiyle hesap yaptığımızda telefonun fiyatı 938 TL oluyor.



Aynı hesapla yeni %10'luk vergiyle hesap yaptığımızda ise yaklaşık 973 TL olduğunu görmekteyiz.



Yani fiyatı 1000 TL'ye yakın olan bir telefon için yaklaşık35 TL daha fazla ödemek durumunda kalacağız.



Vergiden muaf fiyat etiketi 1600 TL olan bir telefonu hesapladığımızda eski oranla yaklaşık 2425 TL ödememiz gerekirken yeni oranla yaklaşık 2596 TL ödememiz gerekecek.



Ayrıca yenilenen güncel tüm vergi oranlarını aşağıda bulabilirsiniz: