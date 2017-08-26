TRİGONOMETRİYE DAİR TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN! YUNANLILAR DEĞİL, BABİLLİLER BULMUŞ
Irak'ta Babil dönemine ait 3 bin 700 yıllık trigonometri tableti buldu. Tabletin trigonometrinin kurucusu olarak görülen Yunan gökbilimci Hipparkos'un çalışmalarından çok öncesine dayandığı ortaya çıktı.
Avustralyalı arkeologlar, Irak'ın güneyinde sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Babil dönemine ait, kilden yapılmış 3 bin 700 yıllık trigonometri tabletini keşfetti. New South Wales Üniversitesi'ndeki Prof. Norman Wildberger ve Dr. Daniel Mansfield "Pisagor Üçlüsü" olarak adlandırılan kalıbın tanımlanmasının, tabletlerin amaçlarını belirlemek için önemli bir ipucu olduğunu söyledi.
DÜNYANIN EN ESKİ TRİGONOMETRİK TABLETİ
Dr. Mansfield, "Tablet sadece dünyanın en eski trigonometrik tableti olmasının yanı sıra, Babil döneminde yapılmış tamamen doğru trigonometrik tablet" dedi.
HİPPARKOS'UN ÇALIŞMALARINDAN DA ÖNCEYE DAYANIYOR
Prof. Wildberger ise Babil dönemine ait tabletin, trigonometrinin kurucusu olarak görülen Yunan gökbilimci Hipparkos'un çalışmalarından da öncesine dayandığını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar