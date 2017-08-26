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Trigonometriye Dair Tüm Bildiklerinizi Unutun! Yunanlılar Değil, Babilliler Bulmuş

TRİGONOMETRİYE DAİR TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN! YUNANLILAR DEĞİL, BABİLLİLER BULMUŞ

Irak'ta Babil dönemine ait 3 bin 700 yıllık trigonometri tableti buldu. Tabletin trigonometrinin kurucusu olarak görülen Yunan gökbilimci Hipparkos'un çalışmalarından çok öncesine dayandığı ortaya çıktı.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 00:40
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Avustralyalı arkeologlar, Irak'ın güneyinde sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Babil dönemine ait, kilden yapılmış 3 bin 700 yıllık trigonometri tabletini keşfetti. New South Wales Üniversitesi'ndeki Prof. Norman Wildberger ve Dr. Daniel Mansfield "Pisagor Üçlüsü" olarak adlandırılan kalıbın tanımlanmasının, tabletlerin amaçlarını belirlemek için önemli bir ipucu olduğunu söyledi.

DÜNYANIN EN ESKİ TRİGONOMETRİK TABLETİ

Dr. Mansfield, "Tablet sadece dünyanın en eski trigonometrik tableti olmasının yanı sıra, Babil döneminde yapılmış tamamen doğru trigonometrik tablet" dedi.

HİPPARKOS'UN ÇALIŞMALARINDAN DA ÖNCEYE DAYANIYOR

Prof. Wildberger ise Babil dönemine ait tabletin, trigonometrinin kurucusu olarak görülen Yunan gökbilimci Hipparkos'un çalışmalarından da öncesine dayandığını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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