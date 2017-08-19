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Trezeguet: Küçükken Hep Gol Atıyordum, Hocam Bana Trezeguet Dedi, Öyle Kaldı

TREZEGUET: KÜÇÜKKEN HEP GOL ATIYORDUM, HOCAM BANA TREZEGUET DEDİ, ÖYLE KALDI

Beşiktaş maçında gol atan Kasımpaşalı Trezeguet, isminin hikayesini paylaştı. Yayıncı kuruluşa açıklayan Trezeguet, "Sürekli gol atıyordum, hocam bana Trezeguet dedi, öyle kaldı." dedi.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 01:50
Puan Ver : Trezeguet: Küçükken Hep Gol Atıyordum, Hocam Bana Trezeguet Dedi, Öyle Kaldı(9/10)5

Kasımpaşa forması giyen 22 yaşındaki Mısırlı oyuncu Mahmoud Hassan "Trezeguet", Beşiktaş maçı sonrası yayıncı kuruluşa isminin nereden geldiğini anlattı.

HOCASI SÖYLEMİŞ

İsminin hikayesini paylaşan Trezeguet, "Aslında geçmişten gelen bir isim. Küçük takımda her maç gol atıyordum. Hocam beni Mahmout Trezeguet olarak çağırdı. Ondan sonra devam etti." dedi.

ADINI DUYURDU

Belçika ekibi Anderlecht'ten 1 yıllığına kiralanan genç oyuncu, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 2 maçta da fileleri havalandırmayı başararak otoritelerin beğenisini kazandı. Geçen sezon Anderlecht formasıyla 31 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 7 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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