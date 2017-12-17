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Tren Yolunda Selfie Çekiyorlardı, Gelen Treni Fark Etmediler
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Tren Yolunda Selfie Çekiyorlardı, Gelen Treni Fark Etmediler

TREN YOLUNDA SELFİE ÇEKİYORLARDI, GELEN TRENİ FARK ETMEDİLER

Endonezya'da 4 kız arkadaş, tren yolunda selfie çekerken gelen treni fark etmedi, tren kızlardan birinin kafasına çarptı. 16 yaşındaki kız mucizevi şekilde hayatta kaldı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 07:00
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16 yaşındaki Ely Hayati ve üç kız arkadaşı, demiryolunda selfie çekmek isterken az kalsın canlarından oluyordu. Olay geçtiğimiz günlerde, Endonezya'nın Central Java bölgesindeki Purworejo kentinde gerçekleşti.

TRENİ FARK ETMEDİ

Raylara uzanan genç kız selfie çekerken trenin yaklaştığını fark etmedi. Hayati'nin kafasına çarpan tren kızı oldukça uzağa savurdu. Mucize şekilde ölümden dönen Hayati, kafasındaki ciddi yaralanmaya rağmen hayatta kalmayı başardı.

DURUMU HENÜZ NET DEĞİL

Videoda, genç kız yaralandığını söylemesine rağmen arkadaşlarının durumun ciddiyetinin farkında varamayıp gülmeye devam ettikleri görüldü.

Polis tarafından yerel bir hastaneye kaldırılan kızın kafasına dikiş atılırken, doktorlar uzun süreli bir beyin hasarı yaşayıp yaşamadığını hemen söyleyemeyeceklerini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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