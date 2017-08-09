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Tren Vagon Kapağı, Askerlerin Üzerine Düştü: 1'i Ağır 5 Yaralı

TREN VAGON KAPAĞI, ASKERLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1'İ AĞIR 5 YARALI

Bitlis'te trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düşmesi sonucu 1'i ağır 5 er yaralandı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : Tren Vagon Kapağı, Askerlerin Üzerine Düştü: 1'i Ağır 5 Yaralı(8/10)4

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı.

ASKERLERİN ÜZERİNE VAGON KAPAĞI DÜŞTÜ

Olay, saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi. Trenden askeri malzeme indiren askerlerin üzerine bir anda vagon kapağı düştü.

1'İ AĞIR 5 ASKER YARALANDI

Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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