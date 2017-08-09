TREN VAGON KAPAĞI, ASKERLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1'İ AĞIR 5 YARALI
Bitlis'te trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düşmesi sonucu 1'i ağır 5 er yaralandı.
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde trenden yük indiren askerlerin üzerine vagon kapağı düştü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı.
ASKERLERİN ÜZERİNE VAGON KAPAĞI DÜŞTÜ
Olay, saat 10.00 sıralarında Tatvan İlçesi'nin Fatih Mahallesi'nde bulunan tren garında meydana geldi. Trenden askeri malzeme indiren askerlerin üzerine bir anda vagon kapağı düştü.
1'İ AĞIR 5 ASKER YARALANDI
Meydana gelen kazada 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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