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tren istasyonunda yolculara bıçaklı saldırı

TREN İSTASYONUNDA YOLCULARA BIÇAKLI SALDIRI

Almanya'nın Münih kentine bağlı Grafing kasabasında tren istasyonunda bıçaklı saldırı yaşandı. Bıçaklı saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın "Allah-ü Ekber" diye bağırdığı da iddia edildi.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 10:41
Puan Ver : Tren İstasyonunda Yolculara Bıçaklı Saldırı(6/10)5


Almanya'nın Münih kentine bağlı Grafing kasabasında bıçaklı saldırgan tren istasyonunda yolculara saldırdı.



Yerel saatle Sabah 05.00'te gerçekleşen saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphe edilen bir kişi, olay yerine yakın bir noktada gözaltına alındı.








Etiketler: Tren  İstasyonunda  Yolculara  Bıçaklı  Saldırı    haber

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