Almanya'nın Münih kentine bağlı Grafing kasabasında tren istasyonunda bıçaklı saldırı yaşandı. Bıçaklı saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın "Allah-ü Ekber" diye bağırdığı da iddia edildi.



Almanya'nın Münih kentine bağlı Grafing kasabasında bıçaklı saldırgan tren istasyonunda yolculara saldırdı.







Yerel saatle Sabah 05.00'te gerçekleşen saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.







Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphe edilen bir kişi, olay yerine yakın bir noktada gözaltına alındı.