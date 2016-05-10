TREN İSTASYONUNDA YOLCULARA BIÇAKLI SALDIRI
Almanya'nın Münih kentine bağlı Grafing kasabasında tren istasyonunda bıçaklı saldırı yaşandı. Bıçaklı saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın "Allah-ü Ekber" diye bağırdığı da iddia edildi.
Almanya'nın Münih kentine bağlı Grafing kasabasında bıçaklı saldırgan tren istasyonunda yolculara saldırdı.
Yerel saatle Sabah 05.00'te gerçekleşen saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphe edilen bir kişi, olay yerine yakın bir noktada gözaltına alındı.
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