

Transparan akıllı telefon Tokyo'da satışa çıkarıldı.



Transparan telefonun adı Fx0 ve şeffaf bir gövdeye sahip. Özel tasarım gövdesi ile Fx0, geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. Cihazın kendi mobil işletim sistemi deFirefox OS. Cihaz Tokyo'a ilk kez piyasaya çıkarıldı. Fx0 adlı cihaz 4,7 inçlik ekrana sahip.



1.2GHz Snapdragn 400işlemci ve 2,370 mAh gücünde bir bataryası bulunuyor. Cihaz 1.5 GB belleğe ve 16 GB depo alanına mevcut. Teknik özellikleri açısında orta seviyede bir akıllı telefon denilebilir. NFC, LTE 4G desteği ise ilk kez bu cihazın işletim sistemine gelecek. Tokyo'da sınırlı sayıda satışa çıktı ve 6 Ocak itibariyle Japonya'nın her yerinde kendini gösterecek.



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