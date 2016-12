Dünyanın en çok gişe hasılatı elde filmleri arasında, kendi dönemlerinin en çok gişe hasılatı elde eden yapımları arasında yer alan efsanevi çizgi-film, çizgi-roman uyarlaması ve bilim-kurgu efsanesinin, 2017'de gösterime girecek son halkası Transformers: The Last Knight, son filmiyle her zamankinden de iddialı olacak. Zira yapım, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en önemli aktörlerinden biri ile gücüne güç katacak.



Transformers serisi, tüm dünyadaki bilim-kurgu film müdavimlerini ikiye böldü. Bazı kişiler ünlü yönetmen Michael Bay'i özellikle görsel açıdan överken, diğer yarı ise ırkçılık içerdiğini iddia eden altyapısı, başarısız olarak kabul edilen ve pek çok kişinin “ergen şakaları” olarak kabullendiği zayıf mizah, kurgu hataları ve en önemlisi Mark Walhberg, Stanley Tucci, Josh Dushamel gibi kişiler hariç zayıf oyunculuğu ile eleştirmişti. Hatta bol ödüllü usta oyuncu John Malkovich'in bile Transformers 3'de oynadığı karakter, pek çok haklı nedenle yerden yere vurulmuştu.



Şunu belirtmemiz gerekiyor. En az 10 filmlik (Spin-off ve ve Başlangıç serileri dahil) olarak şekillenmesi beklenen filmde, Michael Bay, son kez yönetmen koltuğunda oturuyor. Animasyon serileri ve çizgi roman kitleleri, bunu olumlu bir şekilde karşılıyor.



Optimus Prime'a odaklanan The Last Knight, artık baygınlık veren insan faktörü yerine Autobot, Unicron ve Primus gibi karakterlere de değinecek. Yine de, filmin “insan” kadrosu son derece sağlam. Mark Wahlberg gibi Oscar adayı ve bol ödüllü bir karakterin yanına, dünyanın açık ara en iyi oyuncularından biri kabul edilen Anthony Hopkins katılacak. 1991 be 1993'de iki kez Akademi Ödüllerini kazanıp, birkaç Oscar'a aday olup pek çok Emmy ve BAFTA ödülü kazanan oyuncuya laf söylemek haddimize değil.



Transformers The Last Knight; 23 Haziran 2017'de, dünya çapında gösterime girecek.