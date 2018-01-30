TRANSFERE 400 MİLYON EURO HARCAYAN PSG, UEFA SORUŞTURMASINDAN GEÇTİ
Bu sezon transfere 400 milyon euro harcayan Fransız ekibi PSG, UEFA'nın Finansal Fair-Play soruşturmasından geçti.
Fransız devi Paris Saint-Germain, bu sezon hedefini Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirledi. Bu doğrultuda hareket eden kulübün, yüksek bedellerle gerçekleştirdiği transferler UEFA'nın Finansal Fair-Play kurallarına takıldı.
Yaptığı transferlede astronomik bonservis bedelleri ödeyen PGS'ye UEFA'dan iyi haber geldi.
TRANSFERLER UYGUN BULUNDU
UEFA, yapılan soruşturma sonucunda PSG'nin Kylian Mbappe ve Neymar transferlerini Finansal Fair-Play'e uygun buldu.
KURALLARA AYKIRI EYLEM YAPILMADI
Fransız basınında yer alan habere göre; PSG'nin Mbappe ve Neymar transferlerini incelemeye alan UEFA, Fransa Ligi ekibinin Finansal Fair-Play kurallarına aykırı bir eylemde bulunmadığına karar verdi. PSG'nin transfer operasyonunda herhangi bir tutarsızlığa rastlanmadığı kaydedildi.
400 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Brezilyalı yıldız Neymar'ı 222 milyon euroluk rekor bedelle Barcelona'dan transfer eden PSG, ardından da Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi 180 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile kiralamıştı.
Kaynak: haberinburada
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