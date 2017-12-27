Araplar, Karadeniz'e Yatırım İçin Geliyor! Tatil Köyü Kuracaklar
Transfere 300 Milyon Sterlin Harcayan Mourinho'dan Şaka Gibi Çıkış
Hayali Suya Düştü, Mehmet Ağar Seçime Giremiyor
Milli Savunma Bakanı Duyurdu: Rusya İle S-400 Anlaşması Tamam! 2 Sistem, 4 Batarya Alınacak
Sudan'ın Ucuz Et Teklifine Fakıbaba'dan Yanıt: Taşıma Suyla Değirmen Dönmez
Askeriyede Yeni Dönem! Kışlada Pişen Yemeğe Kalite Kontrol Geliyor
Galatasaray'ın Yeni Transferi Hasan Gündem, İlk Antrenmana Çıktı
Ulaştırma Bakanlığına 17 Personel Alınacak
Taşeron Düzenlemesinin Kamuya Maliyeti 7,5 Milyar Lira
Sabiha Gökçen Havalimanı, 31 Milyon Yolcuyla Rekor Kırdı
Lüks Otomobilleri Taksi Yapan Şoförler, Kontak Açamaz Hale Geldi
Rus Basını Duyurdu: Türkiye, 4 Adet S-400 Bataryasını 2,5 Milyar Dolara Satın Aldı
İtü, Ağaoğlu'nun Tesla İddialarını Yalanladı
Devletten 4 İle Büyük Destek! 25 Bin Yeni Konut Yapılacak
Milli Piyango Biletlerinin Yüzde 99'u Tükendi
Dev Hava Yolu Şirketi Air France-Klm, Thy İle Yarışında Geri Kaldı
Petrol Fiyatları Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesini Gördü
Asker Bülent'in Yeni Takımı Şaşırttı
Taraftarın Sevgilisi Sow, Fenerbahçelileri Sırtından Vuruyor
Dolgu Alan Üstündeki Rize'de 70 Bin Kişi Büyük Tehlike Altında

Transfere 300 milyon sterlin harcayan Mourinho'dan şaka gibi çıkış

TRANSFERE 300 MİLYON STERLİN HARCAYAN MOURİNHO'DAN ŞAKA GİBİ ÇIKIŞ

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, "300 milyon sterlin harcadık ama yetmez. Büyük kulüpler, tarihleri nedeniyle transferde cezalandırılıyor." dedi.

Tarih : 27 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : Transfere 300 Milyon Sterlin Harcayan Mourinho'dan Şaka Gibi Çıkış(7/10)3

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yaklaşık 300 milyon sterlinlik transfer harcamalarının "yetersiz" olduğunu söyledi.

Ligde dün 2-2 berabere kaldıkları Burnley maçının ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, 12 puan gerisinde yer aldıkları lider Manchester City'nin transfer politikasına da göndermede bulunarak kadrolarını güçlendirmek için daha fazla bütçe ayırabilecekleri imasında bulundu.

"300 MİLYON STERLİN YETMEZ"

Manchester United'ı yeniden yapılandırdıklarını belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Manchester City, savunma oyuncusu için forvet parası harcıyor. 300 milyon sterlin yetmez. Büyük kulüpler, tarihleri nedeniyle transferde cezalandırılıyor. Büyük kulüp ile büyük futbol takımı farklı şeyler." ifadelerini kullandı.

Manchester City, 120 milyon sterlini bu yaz renklerine bağladığı savunma oyuncularına olmak üzere iki sezonda 400 milyon sterlin harcadı.

286 MİLYON STERLİN HARCAMIŞTI

Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield'i müzesine götüren Manchester United ise bonservislerine toplam 165 milyon sterlin ödediği Paul Pogba ve Romelu Lukaku'nun aralarında yer aldığı yedi futbolcu için 286 milyon sterlinlik harcama yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Transfere  300  Milyon  Sterlin  Harcayan  Mourinho  Dan  Şaka  Gibi  Çıkış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER