TRANSFERE 300 MİLYON STERLİN HARCAYAN MOURİNHO'DAN ŞAKA GİBİ ÇIKIŞ
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, "300 milyon sterlin harcadık ama yetmez. Büyük kulüpler, tarihleri nedeniyle transferde cezalandırılıyor." dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yaklaşık 300 milyon sterlinlik transfer harcamalarının "yetersiz" olduğunu söyledi.
Ligde dün 2-2 berabere kaldıkları Burnley maçının ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, 12 puan gerisinde yer aldıkları lider Manchester City'nin transfer politikasına da göndermede bulunarak kadrolarını güçlendirmek için daha fazla bütçe ayırabilecekleri imasında bulundu.
"300 MİLYON STERLİN YETMEZ"
Manchester United'ı yeniden yapılandırdıklarını belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Manchester City, savunma oyuncusu için forvet parası harcıyor. 300 milyon sterlin yetmez. Büyük kulüpler, tarihleri nedeniyle transferde cezalandırılıyor. Büyük kulüp ile büyük futbol takımı farklı şeyler." ifadelerini kullandı.
Manchester City, 120 milyon sterlini bu yaz renklerine bağladığı savunma oyuncularına olmak üzere iki sezonda 400 milyon sterlin harcadı.
286 MİLYON STERLİN HARCAMIŞTI
Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield'i müzesine götüren Manchester United ise bonservislerine toplam 165 milyon sterlin ödediği Paul Pogba ve Romelu Lukaku'nun aralarında yer aldığı yedi futbolcu için 286 milyon sterlinlik harcama yaptı.
Kaynak: haberinburada
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