TRANSFERDE TALİH KUŞU! BAŞKAN AÇIKLADI, PAZARLIKLAR BAŞLADI
Brezilya ekiplerinden Cruzeiro, Fenerbahçeli Fernandao'nun peşine düştü. Kulüp başkanı Wagner Pires, konuyla ilgili, "Fernandao da diğer oyuncular gibi listemizde" dedi.
Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığından dönen ve Adana Demirspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 2 gol atan Fernandao için Brezilya'dan Cruzeiro konusunda çok sıcak haberler geldi ve başkan, Sambacı ile ilgilendiklerini doğruladı.
"FERNANDAO DA İLGİLENDİĞİMİZ DİĞER OYUNCULAR GİBİ LİSTEDE"
Fernandao ile ilgilenip ilgilenmedikleri sorulan Cruzeiro Başkanı Wagner Pires, "Şu anda isimler hakkında fazla konuşamam, ancak birçok önemli isimle görüşüyoruz. Görüşmelerimizi gizli tutuyoruz, çünkü ortaya çıkınca ya fiyatı yükseliyor, ya da bir başka kulüp devreye giriyor. Fernandao da ilgilendiğimiz diğer oyuncular gibi listede. Takımı güçlendirmek için çok sıkı çalışıyoruz. Birkaç görüşme var, ancak görüşmeleri etkilememek için isim veremiyorum" cevabını verdi.
CRUZEIRO KİRALAMA TEKLİFİ YAPTI, F.BAHÇE SATMAK İSTİYOR
Oyuncunun peşindeki Cruzeiro, 2018'de Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katabilmek için çalışmalara başladı ve verilen bilgiye göre Fenerbahçe'ye 500 bin euro kiralama bedeli teklif edildi.
Cruzeiro'nun 500 bin euroluk kiralama teklifine rağmen, Fenerbahçe'nin Fernandao'yu bonservisiyle vermek istediği ve 1,5 milyon euro istediği kaydedildi. 30 yaşındaki golcünün menajeri Eduardo Uram'ın da, Cruzeiro ile maaş konusunda anlaştığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi.
Fenerbahçe ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Fernandao, Fenerbahçe'de 88 maçta 46 golün altına imzasını attı.
Kaynak: haberinburada
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