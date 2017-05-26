

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Igor Tudor'un 2 stoper istemesi üzerine temaslarına hız veren yönetim, yeni bir ismi listeye aldı. Napoli'de forma giyen Vlad Chiriches için girişimlere başlayan Galatasaray, 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.







Rumen savunmacıya da yıllık 2 milyon Euro vermeyi planlayan yönetim, ilk 11'de direkt olarak forma giyebilecek bir isim ile kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Kariyerindeki önemli aşamayı 2013-2014 sezonunda Steaua Bükreş'ten Tottenham'a 9.5 milyon Euro karşılığında transfer olarak yapan Chiriches, 2015 yılından beri Napoli'de futbol yaşantısını sürdürüyor.







kaynak:fanatik