Pepe ve Negredo gibi dünyaca ünlü yıldızları takımına kazandıran Beşiktaş, bu kez de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye çalım atarak büyük bir hamla yapıyor.

LENS BİTTİ, İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Sunderland'li Jeremain Lens ile prensipte anlaştı. Oyuncu, pazar günü saat 18:00'de İstanbul'da olacak.

Kaynak: haberinburada