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transferde anahtar yusuf erdoğan

TRANSFERDE ANAHTAR YUSUF ERDOĞAN

Trabzonspor, ayrılmak isteyen Yusuf'u, Visca veya Tolgay transferinde takasta kullanmak amacında

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:51
Puan Ver : Transferde Anahtar Yusuf Erdoğan(7/10)4


Yusuf Erdoğan geçirdiği 4 sezonun ardından Trabzon'dan ayrılmak istiyor. Futbolcuya Bursaspor'un yanı sıra Anadolu kulüplerinden teklifler var. Ancak Trabzonspor, Yusuf'u Başakşehirli Edin Visca transferinde takas olarak kullanmak istiyor.



Bordo-mavililer, uzun süredir istediği Boşnak yıldızın transferi için Başakşehir yönetimi ile yaptığı görüşmelerde önemli bir yol katetti. Bu transfer gerçekleşmezse rota Beşiktaşlı Tolgay'a çevrilecek.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Transferde  Anahtar  Yusuf  Erdoğan    haber

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