

Yusuf Erdoğan geçirdiği 4 sezonun ardından Trabzon'dan ayrılmak istiyor. Futbolcuya Bursaspor'un yanı sıra Anadolu kulüplerinden teklifler var. Ancak Trabzonspor, Yusuf'u Başakşehirli Edin Visca transferinde takas olarak kullanmak istiyor.



Bordo-mavililer, uzun süredir istediği Boşnak yıldızın transferi için Başakşehir yönetimi ile yaptığı görüşmelerde önemli bir yol katetti. Bu transfer gerçekleşmezse rota Beşiktaşlı Tolgay'a çevrilecek.











kaynak:sabah