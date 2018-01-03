Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat: Fatih Hocayla Benziyoruz
Sam Allardyce'dan Cenk Tosun Mesaj: 11'de Oynaması Zor
Kayserispor William De Amorim'i 1 Yıllığına Kiraladı
Galatasaray'da Deprem! Ayrılık Resmi Siteden Açıklandı
Dolar Sakin Seyrini Devam Ettiriyor
Diego Costa, Atletico Madrid'e Golle Döndü
Borsa İstanbul'un Piyasa Değeri 2017'de 267 Milyar Lira Arttı
Londra Derbisinde Kazanan Çıkmadı
Şenol Güneş, Yeni Transfer Vida'yı Antremanda Alkışlattı
Apple, 1 Trilyon Dolarlık Şirket Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor
İngiliz Devleri Kerem Demirbay'ın Peşinde
Şeyma Subaşı, Herkesin Merak Ettiği Annesiyle Fotoğrafını Paylaştı
Claudio Taffarel, Galatasaray'a Geri Döndü
Ünlü Yıldız, Bindiği Takside Dehşeti Yaşadı! Önce Taciz, Sonra Dayak
Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki Görüntüleri Şaşkına Çeviriyor
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olaya En Sert Tepki: Ruh Hastası
Müslüm Gürses'in Söylediği, Hiç Bilinmeyen Türküleri Bulundu
Sanal Para Piyasasının Yeni Gözdesi! Değeri 1 Ayda 10 Kat Arttı
Motorine Biyodizel Harmanlanması İçin Uygulama Başladı
Ağaoğlu Şaşırttı! Aleyhine Başlatılan Kampanyaya Destek Verdi

Transfer sezonunu Beşiktaş açtı! İlk imza geldi

TRANSFER SEZONUNU BEŞİKTAŞ AÇTI! İLK İMZA GELDİ

Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a getirdiği Domagoj Vida ile 2021-2022 sezonuna kadar sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 21:50
Puan Ver : Transfer Sezonunu Beşiktaş Açtı! İlk İmza Geldi(7/10)3

Beşiktaş, Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın transfer sürecinin tamamladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklama şöyle:

"Domagoj Vida ile 2017-2018 Sezonu 2.devresinden itibaren 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

DÜN İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu dün İstanbul'a getirmiş ve bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Transfer  Sezonunu  Beşiktaş  Açtı  İlk  İmza  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER