Antalyaspor'un sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Jeremy Menez, Meksika'nın Club America takımına transfer oldu.

Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan 30 yaşındaki Fransız futbolcu Jeremy Menez, sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.

ANTALYASPOR'A 250 BİN EURO BONSERVİS KAZANDIRDI

Meksika takımı Club America'ya transfer olan Menez, Antalyaspor'dan alacağı 580 bin Euro'dan vazgeçip kulübe 250 bin Euro da bonservis ücreti kazandırdı.

Jeremy Menez, kırmızı-beyazlı takımda 7 Süper Lig karşılaşması, 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Kaynak: haberinburada