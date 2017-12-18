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Transfer piyasasını altüst edecek teklif ortaya çıktı

TRANSFER PİYASASINI ALTÜST EDECEK TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Perez'in Neymar'ın babasıyla buluştuğunu ve 250 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

Tarih : 18 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Transfer Piyasasını Altüst Edecek Teklif Ortaya Çıktı(9/10)5

Paris Saint Germain'in geçtiğimiz yaz Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak transfer rekoru kırdığı Neymar'la ilgili Real Madrid iddiaları günden güne artıyor.

İspanya'da yayım yapan Diario Gol isimli internet sitesi, Brezilyalı süperstarı kadrosunda görmeyi çok isteyen başkan Florentino Perez'in Neymar'ın babasıyla buluştuğunu iddia etti.

REAL MADRİD, 250 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Fanatik'in haberine göre; Perez'in yıldız futbolcunun babasıyla yediği akşam yemeğinde ana konunun Neymar'ın Real'e transferi olduğu belirtilirken görüşmede telaffuz edilen meblağ ise dudak uçuklattı.

Buna göre Madrid ekibi, Neymar'ı kadrosuna katmak için Paris kulübüne 250 milyon euroluk rekor bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Haberde ayrıca Neymar'ın Perez'e Real'e gidebilmek için PSG başkanı Nasser Al- Khelaifi'ye her türlü baskıyı yapma sözü verdiği de yazıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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