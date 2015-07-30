TRANS ASYA TRENİNE MAYINLI SALDIRI
Terör örgütü PKK, Bingöl'de Ankara-Tahran seferini yapan trene mayınlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, vagon ve raylarda hasar oluştu.
Terör örgütü PKK, Bingöl'de Ankara-Tahran seferini yapan trene mayınlı saldırı düzenledi. Olayda can kaybı yaşanmazken, vagon ve raylarda hasar oluştu.
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