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TRAMVAYDA KABAKLI TACİZ!


TRAMVAYDA KABAKLI TACİZ!
Tarih : 16 Mart 2017, 12:50
Puan Ver : Tramvayda Kabaklı Taciz!(8/10)8


Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Alaaddin-Kampus seferini yapan tramvayda gerçekleşti. Selçuk Üniversitesi Kampüsü'ne giden üniversite öğrencisi, tramvaya bindi. Karşısına ise özel bir kız öğrenci yurdunda aşçılık yapan 5 çocuk babası M.Ü oturdu.



Pantolonlu olan üniversite öğrencisine bakan M.Ü, pantolonunun içine yerleştirdiği kabağı okşadı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız cep telefonuyla görüntüleri saniye saniye kaydetti. M.Ü bir süre sonra durakta indi.



Genç kız ise elindeki görüntü ile polise giderek şikâyette bulundu. Genç kızın şikâyeti üzerine harekete geçen polis, M.Ü.'yü dün tramvay durağında gördü. M.Ü'yü durdurarak üzerini araayan polis ekipleri, kasık bölgesinde kabak tespit etti. İlk başta suçlamayı kabul etmeyen M.Ü., daha sonra suçunu itiraf etti. Uzun süredir cinsel hayatı olmadığını ifade eden M.Ü kendisini bu şekilde tatmin ettiğini belirtti. M.Ü.'nün sorgusu devam ediyor.



 



kaynak:vatandanhaber



 








Etiketler: Tramvayda  Kabaklı  Taciz    haber

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