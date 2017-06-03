Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

tramvay yolunda namaz kılan adam konuştu!

TRAMVAY YOLUNDA NAMAZ KILAN ADAM KONUŞTU!

Perdecelik yapan 25 yaşındaki Göksel Duran, namazı kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçebileceğini düşündüğünü belirterek helallik istedi

Tarih : 03 Haziran 2017, 14:57
Puan Ver : Tramvay Yolunda Namaz Kılan Adam Konuştu!(5/10)5


İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaş ortaya çıktı. Kendisini namaz kılarken görünce duran kadın vatmana teşekkür eden 25 yaşındaki Göksel Duran, "Namazı kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da ben tramvayın geçebileceğini düşündüm" dedi.



Karşıyaka ilçesinde, bir vatandaşın rayların hemen yanında namaz kıldığı ve tramvayın beklediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir vatandaş, akşam saatlerinde aracını park edip rayların hemen yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27) da, namaz kılan kişiyi fark edince dakikalarca bekledi. Tüm bu yaşananlar da, o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler gündeme oturdu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Tramvay  Yolunda  Namaz  Kılan  Adam  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER