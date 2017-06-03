

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaş ortaya çıktı. Kendisini namaz kılarken görünce duran kadın vatmana teşekkür eden 25 yaşındaki Göksel Duran, "Namazı kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da ben tramvayın geçebileceğini düşündüm" dedi.



Karşıyaka ilçesinde, bir vatandaşın rayların hemen yanında namaz kıldığı ve tramvayın beklediği görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yalı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir vatandaş, akşam saatlerinde aracını park edip rayların hemen yanında namaza durdu. Bu sırada seferini yapan vatman Aysu Tuna (27) da, namaz kılan kişiyi fark edince dakikalarca bekledi. Tüm bu yaşananlar da, o sırada olayı tesadüfen gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler gündeme oturdu.







kaynak:habertürk